Batman’da 2 katlı taş evde çıkan yangında evin tavanı göçtü

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Çalışırlar köyünde, taş ve topraktan inşa edilmiş iki katlı bir köy evinde çıkan yangın itfaiye ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında evin tavanı çöktü ve ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde duvardaki elektrik prizinden çıkan kıvılcımların evde yangına yol açmasıyla başladı. Yangını fark eden ev sahibi Burhan Bayram, durumu hemen yetkililere bildirdi. Köye intikal eden itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, yangını yaklaşık iki saat süren bir çalışma ile söndürdü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, taş ve topraktan yapılmış evin iki odasının tavanı çöktü ve büyük çapta hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak yangının sebebi hakkında detaylı bilgi topladı.