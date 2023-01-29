Batman'da 24 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

İl Özel İdaresi'nden alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde etkili olan kar nedeniyle ilçelerden Sason'da 21, Kozluk'ta 3 olmak üzere 24 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Sason ilçesinin kuzey ve doğu bölgelerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin, kapalı yolları ulaşıma açma çalışması sürüyor.