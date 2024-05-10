TV Yayın akışı 10 Mayıs Cuma. Hangi kanalda ne var?

Yeni sezonda birbirinden eğlenceli yapımlar, televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Vatandaşlar, her gün televizyonda hangi programların olduğunu heyecanla takip ediyor. Takip edilen dizi ve programların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler, düzenli olarak kanalların yayın akışını araştırıyor. İşte, 10 Mayıs Cuma gününün yayın akışı…