Batman’da cani koca, karısını 6 yerinden bıçakladı

Batman’da, 40 yaşındaki D.Y., uzaklaştırma kararı aldıran 35 yaşındaki eşi F.Y. ile evin içinde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.Y. eşini 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Batman’da cani koca, karısını 6 yerinden bıçakladı

Olay, Batman Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 5 çocuk annesi F.Y., şiddetli geçimsizlik nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası D.Y. ile evin içinde tartıştı.

Çift tartışmaya başladı ve koca D.Y. eşini evin içinde 6 yerinden bıçakladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar eşini bıçaklayan cani kocayı linç etmek istedi.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 çocuk annesini Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis cani kocayı zırhlı araçla mahalleden çıkardı ve gözaltına aldı. 35 yaşındaki 5 çocuk annesi durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

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