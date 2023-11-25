Annesini öldüren 16 yaşındaki gencin itirafı kan dondurdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde annesini öldüren çocuğun, annesini arayarak, “D vitamini eksikliğim varmış kanımı aldılar. Ben de geleceğim bıçakla bileğini keserek senin kanını alacağım” dediği öğrenildi. Cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHA
Annesini öldüren 16 yaşındaki gencin itirafı kan dondurdu

Olay, dün akşam saatlerinde Umurça Mahallesi Yaka Sokak üzerinde meydana geldi. 16 yaşındaki D.D. isimli çocuğunun Yaka Sokak’ta yaşadığı eve gelen annesi Figen Bezmez (47) çıkan tartışmanın ardından annesinin boğazını bıçakla kesti, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Boğazından yaralı bir şekilde dışarı çıkan Figen Bezmez yere yığıldı.

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Arkadaşının yardım istemesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde 2 çocuk annesi Figen Bezmez’in yaşamını yitirdiği belirlendi. D.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay esnasında kadının 12 yaşındaki çocuğun da evin içerisinde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAN DONDURAN DETAY

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D.D.’nin dün kan bağışında bulunduktan sonra kan değerlerinde D vitamini eksikliğinin olduğunu öğrenince kan bağışı yapmasını istediği annesini sorumlu tutarak annesiyle telefon görüşmesi yaptı. D.D. görüşmesinde annesine, "D vitamini eksikliğim varmış kanımı aldılar, ben de geleceğim bıçakla bileğini keserek senin kanını alacağım” dediği öğrenildi.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.D. adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, D.D.’ye polis aracına kadar babasının eşlik ettiği ve oğluna moral vermeye çalıştığı görüldü.

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