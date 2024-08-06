Batman'da operasyon: 2 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Batman'da operasyon: 2 gözaltı

Batman'da durdurulan bir araçta yapılan operasyon sonucunda kaçakçılık yaptığı tespit edilen 2 şahıs gözaltına alındı.

Bölgeden aktarılan son bilgilere göre, Hasankeyf ilçesinden Batman il merkezine gümrük kaçağı ürün getirileceği ihbarı alan Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipleri çalışma başlattı. Batman Hasankeyf ilçesi uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde arama yapan personel, 536 paket gümrük kaçağı sigara, 3 adet Apple marka kulaklık, 14 paket gümrük kaçağı çay, 1 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Polis ekipleri ürünlere el koyarken konuyla ilgili gözaltına alınan iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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