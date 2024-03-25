Batman’da otomobil bagajında ele geçirilen 11 kilo uyuşturucuya 2 tutuklama

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaparak, bu yöntemle haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik çalışmalarda 22 Mart tarihinde şehre yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı tespit edildi.

11 KİLO 462 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Tespit edilen ve yakın takibe alınan otomobil polis ekipleri tarafından durdurularak, narkotik arama köpeği 'İKA' ile arama yapıldı. Yapılan aramada, 21 paket halinde 11 kilo 462 gram skunk ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 610 lira ile 3 bin 800 dolar ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyon sonrası 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontroller serbest bırakıldı.