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Otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Sürücüsü yaralandı

Batman’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 16:38
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Batman’da otomobil kontrolden çıkarak takla attı

Otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Sürücüsü yaralandı
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İHA’nın haberine göre, kaza Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Yolunda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite istikametinden şehir merkezine doğru seyreden ismi öğrenilemeyen 34 DE 9151 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Meydana gelen kaza otomobil sürücüsü yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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