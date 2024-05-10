Sertab Erener yeniden Eurovision'da: 21 yıl sonra ilk günkü gibi sahnenin tozunu attırdı

2003 yılında Letonya'nın başkenti Riga'nın ev sahipliği yaptığı Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkemizi, “Everyway That I Can” isimli şarkıyla temsil eden Sertab Erener, birinci olmuştu.

Erener, Eurovision’da 21 yıl sonra yeniden sahnenin tozunu attırdı.

Bu yıl İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision'un ikinci yarı finaline konuk olarak katılan Erener, bir kez daha, “Everyway That I Can” performansı sergiledi.

Sertab Erener'in efsanevi şarkısı 2013 yılından bu yana Eurovision’a katılmayan Türkiye'ye bir kez daha gurur, hayranlarına da duygu dolu anlar yaşattı.