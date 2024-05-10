Sertab Erener yeniden Eurovision'da: 21 yıl sonra ilk günkü gibi sahnenin tozunu attırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Sertab Erener yeniden Eurovision'da: 21 yıl sonra ilk günkü gibi sahnenin tozunu attırdı
Sertab Erener, 2003 yılında Türkiye'ye birincilik getiren “Everyway That I Can” isimli şarkısını, bu yıl İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finalinde yeniden seslendirdi.

2003 yılında Letonya'nın başkenti Riga'nın ev sahipliği yaptığı Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkemizi, “Everyway That I Can” isimli şarkıyla temsil eden Sertab Erener, birinci olmuştu.

Erener, Eurovision’da 21 yıl sonra yeniden sahnenin tozunu attırdı.

Bu yıl İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision'un ikinci yarı finaline konuk olarak katılan Erener, bir kez daha, “Everyway That I Can” performansı sergiledi.

Sertab Erener'in efsanevi şarkısı 2013 yılından bu yana Eurovision’a katılmayan Türkiye'ye bir kez daha gurur, hayranlarına da duygu dolu anlar yaşattı.

Son Haberler
Tahliye kararıyla evden atıldılar, 2 gündür sokakta yaşıyorlar Yaşam
Tahliye kararıyla evden atıldılar, 2 gündür sokakta yaşıyorlar
IBAN ile para transferleri artık böyle yapılacak. EFT havale FAST işlemlerinde yeni dönem Ekonomi
IBAN ile para transferleri artık böyle yapılacak. EFT havale FAST işlemlerinde yeni dönem
Türkiye ile Filistin arasında 2 anlaşma Gündem
Türkiye ile Filistin arasında 2 anlaşma
UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu. Leverkusen bunu da başardı Spor
UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu. Leverkusen bunu da başardı
Amasya’da vinçle otomobil çarpıştı: 1 ölü Yaşam
Amasya’da vinçle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos finalde. Süper Lig'in eski yıldızı Aston Villa'yı tek başına yıktı Spor
Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos finalde. Süper Lig'in eski yıldızı Aston Villa'yı tek başına yıktı