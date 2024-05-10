IBAN ile para transferleri artık böyle yapılacak. EFT havale FAST işlemlerinde yeni dönem

Kaynak: AA
IBAN ile para transferleri artık böyle yapılacak. EFT havale FAST işlemlerinde yeni dönem
IBAN ile para transferlerinde yeni uygulama devreye alındı. Merkez Bankası'nın duyurusu sonrasında bankalar hazırlıklarını tamamladı. Artık IBAN ile EFT, havale ve FAST işlemlerinde yeni bir seçenek var.

Tüm bankalar teker teker yeni sistem için alt yapısını tamamlarken IBAN üzerinden yapılan Fast, EFT, havale transferlerde kullanılacak yeni uygulama müşterilerin hizmetine verildi.

Merkez Bankası yaptığı açıklama ile FAST'te "Ödeme İste" katman servisinin devreye alındığını duyurmasıyla harekete geçen bankalar yazılımlarını güncelleyerek uygulamalarına 'ödeme iste' butonunu ekledi. Bu yeni hizmet ile birlikte bundan sonra IBAN verdiğiniz bir kişi banka üzerinden size ulaşarak sizden ödeme isteyebilir hale geldi.

fast.jpg

Para transferlerini mobil uygulamalar üzerinden gönderen vatandaşlar artık para gönder butonunun yanında bir de ödeme iste butonu ile karşılaşacak.

ALACAKLININ PARA İSTEME DÖNEMİ BAŞLADI

Alacıklıların, herhangi başka iletiş aracı kullanmadan karşı taraftan ödeme istemesine imkan veren yeni uygulamada ise alacaklınızın sadece sizin IBAN hesabını bilmesi yeterli olacak. Yani herhangi bir ödeme işlemi ödemeyi alacak kişi tarafından da başlatılabilecek.

fast2.jpg

Sadece IBAN ile ödemelerde kullanılacak 'ödeme iste' uygulamasında parayı alacak taraf, miktarı belirleyerek 'ödeme iste' butonuna tıklarsa, sizin telefonunuza bir mesaj düşecek. Mesajı onaylamanız halinde ise otomatik olarak yazılan miktar hesabınızdan çıkarak karşı tarafın hesabına geçecek.

IBAN NUMARANIZI BİLEN HERKES SİZDEN PARA TALEP EDEBİLİR

'Ödeme iste' sistemi ile ev sahipleri kirayı geciktiren kiracılarından okuyan çocuklar ailelerinden kolaylıkla para göndermesini isteyebilecek.

YENİ PARA TRANSFER SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Ödeme iste uygulaması vatandaşların acil para ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Merkez Bankası işbirliğiyle hazırlandı. Bu sistemde para transferleri tek yönlü olmaktan çıkarılarak işlemlerin hızlanması amacı güdüldü.

İlgili Haberler
Emekli zammında en net rakam geldi. Ali Tezel 'Hayırlı olsun' diyerek açıkladı
Trafik sigortasında artış oranı belli oldu
Mansur Yavaş’ın 2 bin lira verdiği desteğe emeklilerden rekor başvuru
Selçuk Geçer: Çok sert çakılacak
Mehmet Aslan’ın Boğaz’da yediği balık boğazında kaldı: Bu fiyatlar ne böyle ayıptır
THY Jose Mourinho'lu reklam yaptı. İlk kez yayınlandı
1 kilo sade dondurmanın fiyatı eti geçti. 1 topu 60 TL oldu
Son Haberler
Tahliye kararıyla evden atıldılar, 2 gündür sokakta yaşıyorlar Yaşam
Tahliye kararıyla evden atıldılar, 2 gündür sokakta yaşıyorlar
Türkiye ile Filistin arasında 2 anlaşma Gündem
Türkiye ile Filistin arasında 2 anlaşma
Sertab Erener yeniden Eurovision'da: 21 yıl sonra ilk günkü gibi sahnenin tozunu attırdı Gündem
Sertab Erener yeniden Eurovision'da: 21 yıl sonra ilk günkü gibi sahnenin tozunu attırdı
UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu. Leverkusen bunu da başardı Spor
UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu. Leverkusen bunu da başardı
Amasya’da vinçle otomobil çarpıştı: 1 ölü Yaşam
Amasya’da vinçle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos finalde. Süper Lig'in eski yıldızı Aston Villa'yı tek başına yıktı Spor
Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos finalde. Süper Lig'in eski yıldızı Aston Villa'yı tek başına yıktı