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Batman’da PKK operasyonu: 13 gözaltı

Batman’da, polisin terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlediği operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 18:07
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Batman’da PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

Batman’da PKK operasyonu: 13 gözaltı
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Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, örgütün gençlik yapılanması olarak bilinen Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösterenler ile kentte terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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