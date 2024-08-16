Batman'da taşlı ve sopalı kavga: Ortalık savaş alanına döndü

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek, taş ve sopaların kullanıldığı şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Kavgaya karışanlar, iki iş yerinin önündeki rafları ve kaldırımdaki masaları birbirine fırlattı. Çevredeki birçok kişi yaralandı.

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kavgayı kontrol altına alarak tarafları dağıttı ve yaralılar Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karışan kişilerin yakalanması için polis tarafından soruşturma başlatıldı.