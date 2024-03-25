Batman'da uyuşturucu operasyonu. 6 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Batman'da uyuşturucu operasyonu. 6 kişi tutuklandı
Narkotik ekiplerin Batman'da gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyon sonucunda 6 şahıs tutuklandı.

Bölgeden edinilen bilgilere göre Batman’da, "Narko-güç" operasyonları dahilinde 12-15 Mart tarihlerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce belirlenen ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işlediği tespit edilen şahıslara yönelik, dedektör arama köpekleri "Linda" ve "İka"nın katılımıyla 2 farklı evde operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.

Düzenlenen narkotik operasyonlarında, 4 kilo 232 gram toz esrar, 26,24 gram metamfetamin, 3,09 gram kubar esrar, 0,72 gram eroin, sentetik ecza, 0,90 gram sentetik kannabinoid, 2 adet hassas terazi ele geçirildi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 77 bin 930 TL paraya el konuldu.

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