Batman'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Batman-Hasankeyf kara yolu sanayi mevkiinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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