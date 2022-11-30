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Batman'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Batman'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 22:41
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Batman'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Batman'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Batman-Hasankeyf kara yolu sanayi mevkiinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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