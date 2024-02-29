Batman'da yolun karşısına geçmek isteyen baba ve oğluna TIR çarptı

Kaynak: DHA
Batman'da yolun karşısına geçmek isteyen baba ve oğluna TIR çarptı
Batman’da yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Salih T. (38) ile 12 yaşındaki Bülent T.’ye TIR çarptı. yaralandı.

Batman’ın Çarıklı Köyü mevkisinde meydana gelen olayda, Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Salih T. ile oğlu Bülent T.’ye, İran’dan geldiği öğrenilen, 88AA932 yabancı plakalı TIR çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Mehmet Salih T. İsimli vatandaşın hayati tehlikesi sürerken,12 yaşındaki oğlu Bülent T.’nin vücudunda ise kırıklar oluştu. Olay sonrası sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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