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Bayburt Sağlık Müdürlüğü tıbbi cihaz satın alacak

Bayburt Sağlık Müdürlüğü tıbbi cihaz satın alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 14:44
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Bayburt Sağlık Müdürlüğü tıbbi cihaz satın alacak

Bayburt Sağlık Müdürlüğü tıbbi cihaz satın alacak
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Basın İlan’da, “3 Kalem Tıbbi Cihaz mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Niteliği, türü ve miktarı: Bayburt Aydıntepe İlçe Entegre Hastanesi ve İlçe Demirözü Entegre Hastanesine Tıbbi Cihaz Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İdarenin siparişine müteakip 30 (otuz) gün içerisinde mal teslimi yapılacaktır. Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanır.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 18.11.2022 - 10:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

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