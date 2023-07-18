Bayburt’ta Dede Korkut Şöleni başladı

Bayburt Belediyesi tarafından 27’ncisi düzenlenen “Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni"nin açılışı gerçekleştirildi.

KAYNAK: AA
Bayburt’ta Dede Korkut Şöleni başladı

Genç Osman Mahallesi Akşemsettin Caddesi'ndeki Dede Korkut Anıtı'na çelenk bırakılması ve kortej yürüyüşünün ardından Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törende konuşan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt'un, Anadolu irfan geleneğinin çok güçlü bir şekilde yaşatıldığı kentlerden biri olduğunu söyledi.

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Bu tür etkinliklerle bu irfani geleneğin yaşatılmaya çalışıldığını aktaran Epcim, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu insanlara bu kültürü kimler aktarmış. Bunu gururla söylemek gerekir ki Dede Korkut'tan Ağlar Baba'ya, Hicrani Baba'ya, Celali Baba'ya kadar bir çok müstesna şahsiyeti yetiştirmiş olan atalarımız Bayburt'u ve Bayburt kültürünü mayalamış. Bizde bu irfani geleneğin ilk kurucusu olarak gördüğümüz Dede Korkut'u bugün burada sevgiyle, rahmetle anıyoruz. Ayrıca her yıl gerçekleştirilen şölenler kapsamında da değerli misafirlerimizle bir araya geliyor, Bayburt'un değerlerini tüm dünyaya yansıtmaya çalışıyoruz."

AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş de Dede Korkut'un, Türk edebiyatının en önemli kaynaklarından biri olduğunu ifade etti.

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Ateş, Dede Korkut hikayelerinin Türk kültürünü anlatım sanatına büyük katkı sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Her yıl gerçekleştirilen bu şölen ve anma etkinlikleri, milli kültürümüzü geçmişten günümüze, günümüzden geleceğe taşımaya bir köprü vazifesi görmüştür. Kadim bir geçmiş ve kültüre sahip Türk milleti, dünya tarihinde kurmuş olduğu büyük dünya devletleriyle varlığını, bu kültürü özümseyerek ve yaşayarak sürdürmüştür. Yine Türkiye Yüzyılı çerçevesinde Türkiye ve Türk milleti, küresel dünyada en önemli aktör olma yolunda emin adımlarla yürümektedir."

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de yaklaşık 30 yıldır devam eden şölenlerle hem Korkut Ata'yı yad ettiklerini hem de Türk dünyasından kente gelen soydaşlarla tanış olmayı arzuladıklarını belirtti.

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Şölenlerde Dede Korkut'u her yönüyle anlamaya ve anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Pekmezci, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ayrıca gençlerimizi de unutmuyor Türk müziğinin güçlü ve popüler seslerini de onlarla buluşturuyoruz. 7 gün sürecek olan şölen haftamız boyunca şehrimizde ekonomik olarak yaşanacak canlılığın yanı sıra çeşitli vesilelerle rızkının peşinde yurt toprağının dört bir yanına yayılmış hemşerilerimiz de memleketlerinde dolu dolu bir tatil geçirmiş olacaklar. Her zaman söylediğimiz gibi şölenler, Türk dünyasında bir olmanın vesilesidir. Her yıl temmuz ayının üçüncü haftası düzenlediğimiz şölenlerimizde sadece Bayburtlular olarak değil Türk dünyası ve Türkiye'mizin dört bir yanından gelen konuklarımızla bir araya geliyor, birliğimizi güçlendiriyoruz."

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Konuşmaların ardından tören, üzerinde çeşitli ödüllerin yazılı bulunduğu balonların uçurulması ve halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle tamamlandı.

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