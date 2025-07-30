Bayern Münih dev transferi videoyla duyurdu!

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Bayern Münih dev transferi videoyla duyurdu!

Alman devi Bayern Münih, Liverpool'da forma giyen Luis Diaz transferini yaptığı video paylaşımıyla duyurdu. Bavyera ekibi, bu transfer için Premier Lig devine bonuslarla beraber tam 75 milyon euro ödeyecek.

Bundesliga temsilcisi Bayern Münih, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birini gerçekleştirdi. Uzun süredir Liverpool ile görüşmelerini sürdüren Alman devi, Kolombiyalı futbolcu Luis Diaz’ın transferinde mutlu sona ulaştı.

Bayern Münih, Liverpool'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Luis Diaz'ı kadrosuna kattı. Alman ekibi, yıldız oyuncu için 70+5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI 3. TRANSFERİ OLDU

Luis Diaz, bu transferle birlikte Bayern Münih tarihinin en pahalı üçüncü oyuncusu oldu. Kulüp rekorunda Harry Kane 95 milyon euro ile zirvede yer alırken, Lucas Hernández ise 80 milyon euro ile ikinci sırada bulunuyor.

Bayern Münih transferi bu videoyla resmen duyurdu;

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