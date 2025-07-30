Jose Mourinho'dan olay paylaşım! Fenerbahçe'de büyük kriz: Yönetimi taraftarın önüne attı

Fenerbahçe, son hazırlık mücadelesinde bu akşam Lazio ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.



"6 GÜN KALIYOR"



Portekizli çalıştırıcı, yaptığı paylaşımda "Yarın son hazırlık maçı ve sonra Şampiyonlar Ligi öncesi 6 antrenman günü kalıyor.'' ifadelerine yer verdi.



YÖNETİME TEPKİ OLARAK YORUMLANDI



Bu paylaşım, kullanıcılar tarafından yönetime bir sitem olarak algılandı. Sosyal medyada Mourinho'nun, transferlerin gecikmesinden dolayı bu mesajı verdiği yorumları yapıldı.

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BENFICA MAÇI SONRASI DA FLAŞ AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica ile oynanan hazırlık maçı sonrası yaptığı açıklamalarda dikkat çeken sözler sarf etmişti.

İşte o sözler;

"Takımın durumu net. Başkan da bu noktada benle aynı düşünüyordur. Hoca olarak benim istediğim şeyleri başkan da görüyordur diye düşünüyorum. Maça baktığımız zaman herkes neyin eksik olduğunu görebiliyor. Eklenmesi gereken şeyleri ve yapılması gereken şeyleri herkesin net olarak görebildiğini düşünüyorum. İyi bir takımımız var şu anda. Neyin eksik olduğu aslında ortada diye düşünüyorum. Buraya getirilecek oyuncular da felsefeyi biliyor olacak. Üst seviye oynamak istiyorsak daha fazlasına ihtiyacımız var. Oynayacağımız maçı ciddiye almalıyız. Final dokunuşunu ben yapamam maalesef, final dokunuşunu kulüp yapmalı" ifadelerini kullandı.

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İşte o paylaşım;

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