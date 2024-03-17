Bayern Münih şokta

Kaynak: Haber Merkezi
Bayern Münih şokta
Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 26. haftasında Freiburg'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek liderliğini 10 puan farkla sürdürdü.

Europa-Park Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmada, Leverkusen Florian Wirtz'in 2. dakikadaki golüyle öne geçti. Freiburg, Ritsu Doan'ın 10. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı. Adam Hlozek, 40. dakikada Leverkusen'i yeniden öne geçiren golü attı. Patrick Schick'in 53. dakikadaki golüyle fark ikiye çıktı. Freiburg, Yannik Keitel'in 79. dakikadaki golüyle farkı bir indirse de maç bu skorla sona erdi.

Ligde üst üste yedinci galibiyetini alan ve yenilmezliğini koruyan Leverkusen, puanını 70'e yükseltti. Freiburg ise 33 puanda kaldı. Leverkusen bir sonraki hafta Hoffenheim'ı konuk edecek, Freiburg ise Borussia Mönchengladbach'a konuk olacak.

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