Bayram boyunca hava nasıl olacak. Meteoroloji açıkladı

AKDENİZ

Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 18°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 25°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı