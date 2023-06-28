Bayram boyunca hava nasıl olacak. Meteoroloji açıkladı

Günlerdir yağış için uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayramda havanın nasıl olacağını açıkladı. İşte önümüzdeki 5 gün boyunca beklenen hava durumu raporu...

1/18
Bayram boyunca hava nasıl olacak. Meteoroloji açıkladı 1
2/18
Bayram boyunca hava nasıl olacak. Meteoroloji açıkladı 2

Bayramın ilk gününde vatandaşlar bayramın hava olayları açısından nasıl geçeceğini merak ederken Meteoroloji kafalardaki soru işaretlerini giderdi.

MGM'nin açıklamalarına göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın kuzeydoğusu, Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Samsun çevreleri, Doğu Karadeniz kıyı kentlerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

3/18
Bayram boyunca hava nasıl olacak. Meteoroloji açıkladı 3

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin (2-4 derece) üzerinde seyretmesi bekleniyor.

4/18
Bayram boyunca hava nasıl olacak. Meteoroloji açıkladı 4

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güney ve Doğu Anadolu'nun güneyinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

5/18
Bayram boyunca hava nasıl olacak. Meteoroloji açıkladı 5

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 20°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

6/18
Bayram boyunca hava nasıl olacak. Meteoroloji açıkladı 6

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

7/18
Bayram boyunca hava nasıl olacak. Meteoroloji açıkladı 7

AKDENİZ

Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 18°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 25°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8/18
Bayram boyunca hava nasıl olacak. Meteoroloji açıkladı 8

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9/18
Bayram boyunca hava nasıl olacak. Meteoroloji açıkladı 9

BATI KARADENİZ

Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 12°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10/18
Bayram boyunca hava nasıl olacak. Meteoroloji açıkladı 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun ve Ordu il geneli ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 19°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 16°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 21°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11/18
Bayram boyunca hava nasıl olacak. Meteoroloji açıkladı 11

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu bu akşam ve yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 12°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam ve (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 10°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12/18
Bayram boyunca hava nasıl olacak. Meteoroloji açıkladı 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

13/18
Bayram boyunca hava nasıl olacak. Meteoroloji açıkladı 13
14/18
Bayram boyunca hava nasıl olacak. Meteoroloji açıkladı 14
15/18
Bayram boyunca hava nasıl olacak. Meteoroloji açıkladı 15
16/18
Bayram boyunca hava nasıl olacak. Meteoroloji açıkladı 16
17/18
Bayram boyunca hava nasıl olacak. Meteoroloji açıkladı 17
18/18
Bayram boyunca hava nasıl olacak. Meteoroloji açıkladı 18
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular
Bayram arifesinde şehitliklerde hüzün: Kahramanlara koştular
Parayı çekiyor musun itiyor musun. Burcuna göre zengin olma potansiyelini söylüyoruz
Parayı çekiyor musun itiyor musun. Burcuna göre zengin olma potansiyelini söylüyoruz
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji gün gün açıkladı
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji gün gün açıkladı
Edirne ve Kırklareli’ni sağanak vurdu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı
Edirne ve Kırklareli’ni sağanak vurdu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı
Bayrama değil ölüme gittiler. İşte tatil yolunda kaza bilançosu
Bayrama değil ölüme gittiler. İşte tatil yolunda kaza bilançosu
İstanbul'un muhteşem eserine Ay eşlik etti
İstanbul'un muhteşem eserine Ay eşlik etti