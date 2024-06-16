Bayram da sevgilisini bıçakladı

16 yaşındaki D.A. kendisini konuşmak için Bakırköy Cevizlik Mahallesi'ne çağıran eski sevgilisinin yanına gitti. H.E.U. ile 16 yaşındaki kız arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

H.E.U. cebinden çıkardığı bıçakla D.A.'yı bıçaklayarak kaçtı. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Karnından bıçaklanan D.A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis eski sevgilisini bıçaklayan H.E.U.(yu Esenyurt'ta yakalandı. 'Kasten yaralama' suçundan mahkemeye sevk edilen H.E.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan olay anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.