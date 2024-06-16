Bayram da sevgilisini bıçakladı

Kaynak: İHA
Bayram da sevgilisini bıçakladı

Bakırköy'de 16 yaşındaki kız, eski erkek arkadaşı tarafından konuşmak için çağrıldığı yerde bıçaklandı. Yakalanan adam çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

16 yaşındaki D.A. kendisini konuşmak için Bakırköy Cevizlik Mahallesi'ne çağıran eski sevgilisinin yanına gitti. H.E.U. ile 16 yaşındaki kız arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

H.E.U. cebinden çıkardığı bıçakla D.A.'yı bıçaklayarak kaçtı. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Karnından bıçaklanan D.A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis eski sevgilisini bıçaklayan H.E.U.(yu Esenyurt'ta yakalandı. 'Kasten yaralama' suçundan mahkemeye sevk edilen H.E.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan olay anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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