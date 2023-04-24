Bayram dönüşü zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

İHA

Kaza, Uşak-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, E.A. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden plakası ve sürücüsü belli olmayan bir otomobile arkadan çarptı.

H.T. idaresindeki minibüs ise kazadan kaçmaya çalıştığı sırada yaptığı manevra sonucunda önce aynı istikamette olanotomobile çarptı, sonrasında ise takla atarak yol kenarındaki arsaya düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazalarda yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.