Bayram gelmeden onlara yaradı. Yüzlerini güldürdü

Bayram gelmeden onlara yaradı. Yüzlerini güldürdü
Kaynak: AA
Ramazan Bayramı öncesi piyasalarda bir hareketlilik oluşmaya başladı. Bayram öncesi yüzü gülen sektörlerden biri e-ticaret olurken ortalama sepet tutarı 750 TL'yi buldu.
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Bayram gelmeden onlara yaradı. Yüzlerini güldürdü 1

Ramazan Bayramına yalnızca 2 gün kaldı. Çok sayıda sektörde hareketlilik yaşanmaya başladı.

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Bayram gelmeden onlara yaradı. Yüzlerini güldürdü 2

Bu sektörler arasında yüzü en çok gülen sektörlerden biri de e-ticaret oldu.

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Bayram gelmeden onlara yaradı. Yüzlerini güldürdü 3

Bayram alışverişiyle hareketlenen e-ticaret sektöründe bu bayram 200-300 milyar liralık satış yapılması beklendiği ifade edildi.

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Bayram gelmeden onlara yaradı. Yüzlerini güldürdü 4

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, ramazan ayı ve bayram alışverişlerinin e-ticaret üzerinden yapılmaya devam ettiği aktarıldı.

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Bayram gelmeden onlara yaradı. Yüzlerini güldürdü 5

"ALIŞVERİŞLERDE YÜZDE 30 ARTIŞ VAR"

Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının çevrim içi alışverişe yönelmesi, kampanyaların etkisiyle bu bayram alışverişlerinde de e-ticaretin ön planda olmasını beklediklerini söyleyen Çevikoğlu, şu ifadeleri kullandı:

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Bayram gelmeden onlara yaradı. Yüzlerini güldürdü 6

"Özellikle bayrama özel markaların ve pazar yerlerinin kampanyaları ile alışverişlerde yüzde 30 artış yaşandığını görüyoruz.

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Bayram gelmeden onlara yaradı. Yüzlerini güldürdü 7

Bayram için hazırlanacak tatlı malzemeleri, çikolata, şeker, kahve gibi gıda alışverişleri ile giyim ve ayakkabı alışverişleri en fazla tercih edilen ürünlerin başında gelmektedir.

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Bayram gelmeden onlara yaradı. Yüzlerini güldürdü 8

Aynı zamanda bayram tatili nedeniyle insanlar yoğun olarak şehir dışına çıkacak. Yolculukları dolayısıyla internet üzerinden yaz lastiğine yöneldikleri için bu alanda da normal dönemlere göre artış görülmektedir.

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Bayram gelmeden onlara yaradı. Yüzlerini güldürdü 9

Bununla birlikte uçak rezervasyonlarında da benzer bir yoğunluğun olduğunu söylenebilir. Tüm ürün gruplarında yüzde 25-30 arasında indirimlerin yapıldığı Ramazan Bayramı döneminde 200-300 milyarlık bir satışın gerçekleşmesi bekleniyor."

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Bayram gelmeden onlara yaradı. Yüzlerini güldürdü 10

"ORTALAMA SEPET TUTARI 750 TL"

Çevikoğlu, bu bayramda ortalama sepet tutarının 750 lira olarak gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

Bayram alışverişi yaparken tüketicilere önerilerde de bulunan Çevikoğlu, şu ifadeleri kullandı:

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Bayram gelmeden onlara yaradı. Yüzlerini güldürdü 11

"Sektörümüze ait yeni bir yönetmelik, e-ticaret şirketlerinin kafalarına göre indirim yapmalarına müsaade etmiyor. Buna göre son 30 gün içerisinde satış aldığınız fiyatın altını yazmanız gerekiyor.

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Bayram gelmeden onlara yaradı. Yüzlerini güldürdü 12

Yani bu şu anlama geliyor; 100 TL'lik bir ürünün satış fiyatı önce 300 TL'ye çıkarılıp sonra o ürün üzerinden yüzde 80 indirim yapılarak satılamayacak.

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Bayram gelmeden onlara yaradı. Yüzlerini güldürdü 13

Şirketler ciddi cezalarla karşı karşıya kalacağı için, tüketiciler bu dönemde gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirler.

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Bayram gelmeden onlara yaradı. Yüzlerini güldürdü 14

Bununla beraber tüketicilere alışverişlerinde 'Güven Damgası' olan siteleri tercih etmelerini öneriyorum."

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