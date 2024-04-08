Bayram gelmeden onlara yaradı. Yüzlerini güldürdü

Ramazan Bayramına yalnızca 2 gün kaldı. Çok sayıda sektörde hareketlilik yaşanmaya başladı.
Bu sektörler arasında yüzü en çok gülen sektörlerden biri de e-ticaret oldu.
Bayram alışverişiyle hareketlenen e-ticaret sektöründe bu bayram 200-300 milyar liralık satış yapılması beklendiği ifade edildi.
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, ramazan ayı ve bayram alışverişlerinin e-ticaret üzerinden yapılmaya devam ettiği aktarıldı.
"ALIŞVERİŞLERDE YÜZDE 30 ARTIŞ VAR"
Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının çevrim içi alışverişe yönelmesi, kampanyaların etkisiyle bu bayram alışverişlerinde de e-ticaretin ön planda olmasını beklediklerini söyleyen Çevikoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle bayrama özel markaların ve pazar yerlerinin kampanyaları ile alışverişlerde yüzde 30 artış yaşandığını görüyoruz.
Bayram için hazırlanacak tatlı malzemeleri, çikolata, şeker, kahve gibi gıda alışverişleri ile giyim ve ayakkabı alışverişleri en fazla tercih edilen ürünlerin başında gelmektedir.
Aynı zamanda bayram tatili nedeniyle insanlar yoğun olarak şehir dışına çıkacak. Yolculukları dolayısıyla internet üzerinden yaz lastiğine yöneldikleri için bu alanda da normal dönemlere göre artış görülmektedir.
Bununla birlikte uçak rezervasyonlarında da benzer bir yoğunluğun olduğunu söylenebilir. Tüm ürün gruplarında yüzde 25-30 arasında indirimlerin yapıldığı Ramazan Bayramı döneminde 200-300 milyarlık bir satışın gerçekleşmesi bekleniyor."
"ORTALAMA SEPET TUTARI 750 TL"
Çevikoğlu, bu bayramda ortalama sepet tutarının 750 lira olarak gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.
Bayram alışverişi yaparken tüketicilere önerilerde de bulunan Çevikoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Sektörümüze ait yeni bir yönetmelik, e-ticaret şirketlerinin kafalarına göre indirim yapmalarına müsaade etmiyor. Buna göre son 30 gün içerisinde satış aldığınız fiyatın altını yazmanız gerekiyor.
Yani bu şu anlama geliyor; 100 TL'lik bir ürünün satış fiyatı önce 300 TL'ye çıkarılıp sonra o ürün üzerinden yüzde 80 indirim yapılarak satılamayacak.
Şirketler ciddi cezalarla karşı karşıya kalacağı için, tüketiciler bu dönemde gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirler.
Bununla beraber tüketicilere alışverişlerinde 'Güven Damgası' olan siteleri tercih etmelerini öneriyorum."