Bayram ikramiyesini o emekliler alamayacak. Ankara kulislerinde seçim için zam yapılacağı iddia ediliyor

Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılını “Emekliler yılı” ilan ederek, bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.

Bu sayede, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emekliler toplam 6 bin lira ikramiye alacaklar. Ancak bu rakam, emeklilerin beklentilerini karşılamıyor. Emekliler, 3 bin liranın alım gücünün düşük olduğunu ve borçlarını ödemekten başka bir işe yaramadığını söylüyorlar. Bazı emekliler ise, bu ikramiyeden faydalanamayacaklarını belirtiyorlar.

3 bin TL'nin alım gücü olmadığını söyleyen bir emekli "Ben o parayla şunu yaparım. Bunu yaparım diyemiyorum. Belki başka birisini şeker alırım, tatlı alırım. Torunlarıma kıyafet alırım diyebiliyordur. Ben bu parayla bakkala olan burcumu düşüreceğim. Başka bir şeyler almazsam öbür ikramiyeyle de tamamını kapatabilirim" diye konuştu.

Bir başka emekli ise "Bir kilo kıyma zincir süper marketlerde bile 450 TL olmuş. Kasaplarda bu fiyat daha artıyor. Meyvenin kilosu 30 TL'den başlıyor. Yani alım gücümüz her geçen gün düşüyor. Bu parayla borçlarımızın bir kısmını ödeyeceğim. Ben yarım kilo kıyma alabilirsem benden şanslısı yok. Onu da bir yemeğin içine serpiştiririz" dedi.

ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU

Ankara kulislerinde ise, emeklilerin bayram ikramiyesine ek zam yapılacağı iddiaları dolaşıyor. Bu konuda çalışma yürütüldüğü ve ikramiyenin 2 bin lira daha artırılabileceği söyleniyor.

Eğer bu gerçekleşirse, emeklilerin bayram ikramiyesi 5 bin liraya ulaşacak. Bu ikramiyeden yararlanabilecek olanlar ise, 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi verenler, dul ve yetimler, iş göremezlik ödeneği alanlar ve birden fazla dosyadan gelir veya aylık alanlar olacak.

Bu gruplar, bayram ikramiyesini hisse ve oranlarına göre alacaklar. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan’dan sonra verenler ise, bu yılki Ramazan Bayramı’nda ikramiye alamayacaklar.

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödeme tarihleri de belli oldu. Ramazan Bayramı 10 Nisan’da başlayacak. Bu nedenle, emeklilerin ilk ikramiyeleri 1-9 Nisan arasında hesaplarına yatırılacak.

Kurban Bayramı ise 16-19 Haziran’da kutlanacak. Bu bayramda da emeklilerin ikramiyeleri bayramdan önceki hafta hesaplarına geçecek. Ödemelerin 10-15 Haziran arasında yapılması planlanıyor.