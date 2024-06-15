Bayram namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı

Müslüman aleminin önemli bir bayramı olan Kurban Bayramı'nın sabahında bayram namazı kılınacak. Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul başta olmak üzere İzmir, Ankara, Bursa ve diğer illerde bayram namazı saatleri belirlendi.

Bayram namazı saati hakkında merak edilen sorular da böylece cevap buldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şu şekilde:

"Adana: 05.52, Adıyaman: 05.38, Afyonkarahisar: 06.07, Ağrı: 05.14, Aksaray: 05.54, Amasya: 05.41, Ankara: 05.54, Antalya: 06.11, Ardahan: 05.12, Artvin: 05.15, Aydın: 06.20, Balıkesir: 06.15, Bartın: 05.52, Batman: 05.27, Bayburt: 05.24, Bilecik: 06.05, Bingöl: 05.26, Bitlis: 05.21, Bolu: 05.57, Burdur: 06.10, Bursa: 06.09, Çanakkale: 06.20, Çankırı: 05.50, Çorum: 05.44, Denizli: 06.15, Diyarbakır: 05.30, Düzce: 05.59, Edirne: 06.15, Elazığ: 05.32, Erzincan: 05.28, Erzurum: 05.21, Eskişehir: 06.04, Gaziantep: 05.43, Giresun: 05.30, Gümüşhane: 05.26, Hakkari: 05.17, Hatay: 05.50, Iğdır: 05.10, Isparta: 06.09, İstanbul: 06.07, İzmir: 06.21, Kahramanmaraş: 05.44, Karabük: 05.52, Karaman: 06.00, Kars: 05.12, Kastamonu: 05.47, Kayseri: 05.47, Kilis: 05.45, Kırıkkale: 05.52, Kırklareli: 06.12, Kırşehir: 05.51, Kocaeli: 06.04, Konya: 06.01, Kütahya: 06.07, Malatya: 05.37, Manisa: 06.19, Mardin: 05.29, Mersin: 05.55, Muğla: 06.19, Muş: 05.23, Nevşehir: 05.50, Niğde: 05.52, Ordu: 05.32, Osmaniye: 05.48, Rize: 05.21, Sakarya: 06.02, Samsun: 05.37, Şanlıurfa: 05.38, Siirt: 05.23, Sinop: 05.40, Şırnak: 05.22, Sivas: 05.28, Tekirdağ: 06.13, Tokat: 05.39, Trabzon: 05.24, Tunceli: 05.30, Uşak: 06.11, Van: 05.16, Yalova: 06.07, Yozgat: 05.47, Zonguldak: 05.55."

Yurt dışında bayram namazı saatleri ise şu şekilde:

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.03

Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.31

İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.29

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.41

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı, iki rekat olarak cemaatle kılınan bir namazdır. İlgili bayram namazı için şu niyetle niyet edilir:

Ramazan Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”

Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”

Bayram namazı şu şekilde kılınır:

1.Rekat

İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

Sübhaneke okunur.

Daha sonra imamla birlikte ilave tekbirlere geçilir.

İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.

İkinci rekate kalkılır.

2.Rekat

İmam gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

Cemaat sessizce imamı dinler.

Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır.

Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Kurban Bayramı İslam dünyasında büyük öneme sahip olan dini bayramlardan biridir. İslam takvimine göre Zilhicce ayının 10. gününden başlayıp dört gün süren bu bayram, Hz. İbrahim'in Allah'ın emriyle oğlu İsmail'i kurban etmek üzere götürdüğü ancak Allah'ın kurbanlık bir koç göndererek onun yerine kurban etmesini emrettiği olayın anısını kutlar.

Kurban Bayramı, Müslümanlar için birçok önemli mesaj ve ibretler barındırır:

1. Allah'a İtaat ve Teslimiyet: Hz. İbrahim'in gösterdiği kesintisiz itaat ve teslimiyetin simgesidir. O, Allah'ın emrini hiç tereddüt etmeden yerine getirmiş ve bu olay sabrın, inancın ve teslimiyetin en büyük örneklerinden biri olarak kabul edilir.

2. Paylaşma ve Dayanışma: Kurban Bayramı, zenginlerin malî durumlarına göre kurban kesmeleri ve yoksullarla paylaşmalarını teşvik eder. Bu sayede toplumsal dayanışma ve kardeşlik duyguları pekiştirilir.

3. Allah'a Yakınlık: Kurban kesme eylemi, Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını artırmak ve O'na olan bağlılıklarını pekiştirmek için bir vesiledir. Kurban kesen kişi, Allah'ın rızasını kazanma ve günahlarından arınma niyetiyle bu ibadeti gerçekleştirir.

4. Kurbanın Anlamı ve Simgesi: Kurban edilen hayvanın bedeni Allah'a yaklaşmak için adanırken, kurbanın eti yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılarak onların da bayram sevincine ortak olmaları sağlanır. Böylece zengin ile fakir arasındaki dengeler korunmaya çalışılır.

5. İslamî Birlik ve Beraberlik: Kurban Bayramı, tüm Müslümanların aynı zamanda aynı ibadeti yerine getirmeleri ve bu vesileyle birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine katkı sağlar.

Bu nedenlerle Kurban Bayramı, Müslümanlar için manevi derinliği olan ve birçok önemli mesajı içinde barındıran bir bayramdır. Her yıl Müslümanlar, bu bayram vesilesiyle Allah'a yaklaşma, toplumsal dayanışma ve paylaşma gibi değerleri yaşama fırsatı bulurlar.