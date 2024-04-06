Bayram öncesi bankaya koşa koşa giden emekli büyük hayal kırıklığı yaşadı

Kaynak: Evrensel
Bayram öncesi bankaya koşa koşa giden emekli büyük hayal kırıklığı yaşadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart’ta Kayseri’de gerçekleştirdiği seçim mitinginde bankaların emeklilere vereceği promosyonları “müjde” olarak duyurmuştu. Ancak bu 'müjde', bankaya başvuran milyonlarca emekli için hayal kırıklığına dönüştü.

Emekli aylığı 10 bin lira altında olanlar için nakit promosyon 5 bin lirada kaldı. 10-15 bin lira arasında maaş alan emekliler ise 8 bin lira promosyon alabildi. Yani emeklilerin büyük bir kısmı 5-8 bin lira arasında promosyon aldı.

SÖZLEŞMEDEN CAYMA BEDELİ ÖDEMENİZ GEREKİYOR

Bankalar, emekli maaşı almaya başladığınızda Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SSK) iletilmesi gereken banka tercihinde kendi bankalarını seçmeniz veya daha sonra maaşınızı taşımanız karşılığında (bankadan bankaya değişen oranlarda) promosyon veriyorlar. Ancak bu promosyonun tek şartı, bankalarınızı değiştirmemeniz. Üç yıllık bir sözleşme imzalayarak bankanızı değiştirmezseniz, promosyonu alabilirsiniz. Ancak sözleşmeden caymanız veya başka bir bankaya geçmeniz durumunda “sözleşmeden cayma bedeli” ödemeniz gerekiyor.

MAAŞI 10 BİN LİRANIN ALTINDA OLANLAR 6 BİN 250 LİRA ALIYOR

Emekli maaşları hastane, aile hekimi, ilaç, kart aidatları gibi kesintiler nedeniyle genellikle 10 bin TL’nin altında kalıyor. Bu durumda promosyon da düşüyor. Örneğin, maaşı 10 bin TL’nin altında olanlar için promosyon 6 bin 250 TL oluyor.

HAYALLER 8 BİN LİRA GERÇEKLER BANKAYA PARA VERME

Gazeteci Eylem Nazlıer'in haberine göre emekli promosyonu konusunda hayal kırıklığı yaşayan Zehra, banka memurundan aldığı bilgiye göre, promosyon güncellemesi olmasaydı alacağı tutar daha da düşebilirmiş. Hayaller 8 bin, gerçekler ise bankaya üste para verme noktasına gelmiş.

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