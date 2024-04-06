MİT'ten MOSSAD'a büyük darbe! Ajanları tek tek deşifre etti

Milli İstihbarat Teşkilatı, A.E.T. ve dedektiflik şebekesinin çökertilmesi amacıyla bir operasyon düzenlendi.

A.E.T., Mossad ajanları “Jorg Neubach” ve “Gavin Alto” ile Avusturya’nın Viyana, İsviçre’nin Zürih, Almanya’nın Münih, Frankfurt ve Berlin kentlerinde yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi.

A.E.T., Mossad ajanlarıyla yurt dışındaki görüşmeler sırasında gizli haberleşme yöntemleri kullanarak iletişim kurdu. Bu görüşmeler sırasında para aldı.

A.E.T., Türkiye, Gürcistan, Almanya ve Orta Doğu ülkelerinde araştırma, keşif ve takip faaliyetlerinde bulundu.

Şüpheli ve şebekesi Mossad’ın operasyonlarında kullanılmak üzere Orta Doğu ülkelerinden taksi, kamyon ve tırlara ait resmi belgeler temin etti.

A.E.T., Mossad ajanı "Jorg Neubach"ın Almanca bilmemesi üzerine şüphelendi. İlk görüşmede Mossad ile ilgili bir kitabı beraberinde götürerek ajanın gerçek kimliğini sorguladı.

Şüpheli, Mossad tarafından verilen talimatları karşılayabilmek için 9 kişilik bir şebeke kurdu. Bu şebeke, Orta Doğulu kişileri talimat üzerine takip etti ve kamerayla kayıt altına aldı.