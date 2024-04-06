Cemal Enginyurt ile Uğur Dündar canlı yayında birbirine girdi! Tarih onu affetmeyecektir

Türkiye, 31 Mart seçimlerini geride bırakırken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) elde ettiği başarıyla gündemde önemli bir yer tutuyor. Yüzde 37 oy oranıyla 1977’den sonra ilk kez sandıktan birinci parti olarak çıkan CHP’nin bu başarısının nedenleri siyaset gündemini meşgul ediyor. Bu konuda Sözcü TV’deki ‘Sözün Gücü’ programında Uğur Dündar ile Cemal Enginyurt arasında yaşanan tartışma ise dikkat çekti.

TARİHİ FIRSAT KAÇTI

Gazeteci Uğur Dündar, 14 Mayıs’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday yapılarak tarihi bir fırsatın kaçırıldığını belirtti.

Kılıçdaroğlu için “Tarih onu affetmeyecektir” diyen Dündar, 2023 genel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu veya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday olması halinde seçimi kazanabileceğini savundu. Dündar, ayrıca kurulan Millet İttifakı’nın yanlış bir ittifak olduğunu ifade etti.

Bu sözlere sinirlenen Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ise “Eğer şu an CHP’nin birinciliğini konuşuyorsak, ‘Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Allah razı olsun’ dememiz lazım. Halil İbrahim Sofrası kurarak bu ülkede kardeşliği, milli birlik beraberliği getirmiştir” şeklinde yanıt verdi.

İkili arasındaki tansiyon aniden yükseldi ve tartışma devam etti: