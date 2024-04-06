Cemal Enginyurt ile Uğur Dündar canlı yayında birbirine girdi! Tarih onu affetmeyecektir

Türkiye, 31 Mart seçimlerini geride bırakırken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) elde ettiği başarıyla gündemde önemli bir yer tutuyor. Yüzde 37 oy oranıyla 1977’den sonra ilk kez sandıktan birinci parti olarak çıkan CHP’nin bu başarısının nedenleri siyaset gündemini meşgul ediyor. Bu konuda Sözcü TV’deki ‘Sözün Gücü’ programında Uğur Dündar ile Cemal Enginyurt arasında yaşanan tartışma ise dikkat çekti.
TARİHİ FIRSAT KAÇTI
Gazeteci Uğur Dündar, 14 Mayıs’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday yapılarak tarihi bir fırsatın kaçırıldığını belirtti.
Kılıçdaroğlu için “Tarih onu affetmeyecektir” diyen Dündar, 2023 genel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu veya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday olması halinde seçimi kazanabileceğini savundu. Dündar, ayrıca kurulan Millet İttifakı’nın yanlış bir ittifak olduğunu ifade etti.
Bu sözlere sinirlenen Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ise “Eğer şu an CHP’nin birinciliğini konuşuyorsak, ‘Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Allah razı olsun’ dememiz lazım. Halil İbrahim Sofrası kurarak bu ülkede kardeşliği, milli birlik beraberliği getirmiştir” şeklinde yanıt verdi.
İkili arasındaki tansiyon aniden yükseldi ve tartışma devam etti:
- Uğur Dündar: Kılıçdaroğlu, Türk toplumuna tarihi bir sırsatı kaçırtmış. İmamoğlu ya da Yavaş'ın elini kaldırarak 'işte adayımız' demiş olsaymış, şu an bambaşka bir şeyi konuşuyor olurduk. Tarih onu affetmeyecektir.
- Ece Üner: Şu an ne düşünüyordur acaba?
- Cemal Enginyurt: Bu söylem nasıl doğru olabilir ya? Kılıçdaoğrlu 25 milyon 500 bin oy. Cumhur İttifakı'nın tamamı 22 milyon 400 bin oy aldı, 2024 Mart'ta. Seçimi kazanmış mı olduk yani 22 milyon 400 bin oyla? Ekrem'i aday yapsaydık, Mansur'u aday yapsaydık Kemal bey aday olmasaydı müthiş bir sonuç aldık, seçim kazanılmış mı oldu.
- Uğur Dündar: Varsayım falan değil. Kesinlikle kazanırdı.
- Cemal Enginyurt: Uğur abi şu an eğer CHP'nin birinciliğini konuşuyorsak "Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Allah razı olsun" dememiz lazım. Halil İbrahim Sofrası kurarak bu ülkede kardeşliği, milli birlik beraberliği getirmiştir.
- Uğur Dündar: Kardeşim CHP'nin oyları yüzde 25'e çakıldı kaldı. Noldu şimdi yüzde 37'ye geldi. İttifak mı yaptı CHP?
- Cemal Enginyurt: Tabi ki yaptı!
- Uğur Dündar: Hayır yapmadı. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ittifak, çok yanlış bir ittifaktı.
- Cemal Enginyurt: Ben sokak sokak çalıştım45 gün boyunca.
- Uğur Dündar: Kişisel olarak Kemal beye müteşekkil olabilirsin ama bunu Türkiye'nin genel çıkarlarıyla bağdaştıramazsınız. Mansur bey de Ekrem bey de cumhurbaşkanı seçilirdi.
- Cemal Enginyurt: Kemal bey de seçilirdi. Olur mu ya bu nasıl bir üslup böyle!
- Uğur Dündar: Gayet iyi bir üslup.