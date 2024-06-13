Bayram öncesi evlat acısı yaşadılar

Kaynak: İHA
Bayram öncesi evlat acısı yaşadılar

Küçükçekmece'de, 1. kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 1.5 yaşındaki Berçem Deniz Dağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Küçük kızın, 10 yıllık evli olan çiftin tek çocuğu olduğu öğrenildi.

Olay, Kanarya Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. İddialara göre, Berçem Deniz Dağ, evin birinci katında oyun oynarken balkona çıkmış ve korkuluklardan düşerek 2. katta bulunan garaj kapısının önüne düşmüştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Ancak tüm çabalara rağmen minik kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftin daha önce yaşadığı evlat acılarının ardından Berçem Deniz Dağ'ın tek çocukları olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

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