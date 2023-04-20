Bayram planı olanlar dikkat: 19 il için sarı alarm. Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayramda planı olanları uyardı. 19 ilde kuvvetli sağanak yağış beklentisi olduğunu, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

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Bayram planı olanlar dikkat: 19 il için sarı alarm. Çok kuvvetli geliyor 1
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Bayram planı olanlar dikkat: 19 il için sarı alarm. Çok kuvvetli geliyor 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için 19 ili sarı kodla uyardı.

İşte sarı kodla uyarılan iller:

Adana
Adıyaman
Ağrı
Bingöl
Bitlis
Diyarbakır
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Malatya
Kahramanmaraş
Mardin
Muş
Siirt
Tunceli
Şanlıurfa
Batman
Şırnak
Osmaniye

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Bayram planı olanlar dikkat: 19 il için sarı alarm. Çok kuvvetli geliyor 3

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Orta ve (Artvin hariç) Doğu Karadeniz, (Van ve Iğdır hariç) Doğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Bayram planı olanlar dikkat: 19 il için sarı alarm. Çok kuvvetli geliyor 4

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 8°C, 19°C

Öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 16°C

Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 17°C

Sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 17°C

Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bayram planı olanlar dikkat: 19 il için sarı alarm. Çok kuvvetli geliyor 5

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bayram planı olanlar dikkat: 19 il için sarı alarm. Çok kuvvetli geliyor 6

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı ve yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Adana, Osmaniye ve K. Maraş çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAHRAMANMARAŞ 11°C, 21°C

Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bayram planı olanlar dikkat: 19 il için sarı alarm. Çok kuvvetli geliyor 7

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 6°C, 15°C

Sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bayram planı olanlar dikkat: 19 il için sarı alarm. Çok kuvvetli geliyor 8

BATI KARADENİZ

BOLU 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bayram planı olanlar dikkat: 19 il için sarı alarm. Çok kuvvetli geliyor 9

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Artvin dışındaki yerlerde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 10°C, 18°C

Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 14°C

Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 10°C, 17°C

Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bayram planı olanlar dikkat: 19 il için sarı alarm. Çok kuvvetli geliyor 10

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum, Iğdır ve Van dışında kalan yerlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 6°C, 14°C

Aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 17°C

Güney çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bayram planı olanlar dikkat: 19 il için sarı alarm. Çok kuvvetli geliyor 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel kuvvetli olmak üzere, gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 21°C

Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 11°C, 21°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 16°C, 22°C

Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 16°C, 23°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bayram planı olanlar dikkat: 19 il için sarı alarm. Çok kuvvetli geliyor 12
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Bayram planı olanlar dikkat: 19 il için sarı alarm. Çok kuvvetli geliyor 13
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Bayram planı olanlar dikkat: 19 il için sarı alarm. Çok kuvvetli geliyor 14
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