Bayram tatili uzun olunca 'turnalar' ve 'leylekler' otobanda yola çıktı

Bayram tatili için İstanbul'dan çıkış yollarında yoğunluk yaşanırken, şehir içi trafiği rahatlamaya başladı. 9 günlük tatil yoğunluğunu turna ve leyleklerin göçüne benzeten bir vatandaş İstanbul trafigindeki son durumu

Bayram tatili uzun olunca 'turnalar' ve 'leylekler' otobanda yola çıktı

9 günlük bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların şehirden ayrılmaya başlaması trafikte kendini hissettirdi. Bir vatandaş 9 günlük tatil göçünü turna ve leyleklerin göçüne benzeterek İstanbul trafiğindeki son durumu aracından kaydettiği video ile değerlendirdi.
Her sabah işe gidişi sırasında ızdıraba dönüşen bir trafik ile karşılaşıldığını hatırlatan vatandaş boşalan yolları, leyleklerin göç yoluna benzetti.

Boşalan yollarda yaşanabilecek tehlikelere karşı da uyaran vatandaş şu ifadeleri kullandı:

"Leyleklerin göç yolunu daha iyi görüyorsunuz. 9 günlük göç başladı. Her gün işe büyük ızdırapla gidip geliyorduk. Bakalım bayramda rahatlayacağız. Bayramda da tehlike şu; bu seferde yollar boş olduğu için, arkadaşlar da gaz pedalı olduğu için, insan değil gaz pedalı oldukları için de çok sürhat yapıyorlar ve trafik kazaları da çok oluyor. Hatta bayramda trafik kazalarında ölümlü kazalar çok olur. Bunun nedeni nedir? Nedeni hız. İnsan değil gaz pedalı olmalarıdır. Şu anda da kuyruğu görüyorsunuz. Göç kuyruğu. 9 günlük göç kuyruğu. Benzin ve mazota kırmışlar. Demek ki benzin ve mazotu alabiliyor insanlar. Parası olan da çok var, parası olmayanda yok. Kimisi kirasını ödeyemezken kimisi de işte yüksek fiyattan benzin mazotu doldurup tatile gidebiliyor. Tunaların gidişi ya da leyleklerin gidişi tatil için. Sabahın 6'sı ve kuyruğa bakın. 9 günlük bayram tatili başlamadan turnalar ve leylekler benzine bana mısın demeden yola çıkmışlar. İstanbul şuan boşalmaya başladı."

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