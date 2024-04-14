Bayram ziyaretinden dönen 4 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı

Kaynak: DHA
Bayram ziyaretinden dönen 4 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı
Adana’da ailesi ile bayram ziyaretinden dönen 4 yaşındaki çocuk Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Küçük çocuk, saldırıda bacağından yaralandı.

Ailesi ile yakınlarına bayram ziyaretine giden 4 yaşındaki Asel Uğraş, evden çıkarken sokakta Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesi ile kurtarılan Asel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

bayram-ziyaretinden-donen-asel-kopek-sa-39858.jpgBacağından yaralanan Asel'in tedavisi sürerken, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri köpeği ve sahibini bulmak için çalışma başlattı.

bayram-ziyaretinden-donen-asel-kopek-sa-39858-1.jpgKöpeğin sahibi olduğu belirlenen Sedat E. gözaltına alındı. Sedat E. köpeğin kendisine ait olduğunu ancak 1 ay önce Mümik K.'ye teslim ettiğini öne sürdü. Mümin K. de gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, köpek barınağa gönderildi.

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