Bayramda 50 bin kişiye hizmet verdi

Ordu’da Boztepe’ye ulaşımı kolaylaştıran teleferik, bayramda 50 bin kişiye hizmet verdi.

Bayramda 50 bin kişiye hizmet verdi

AA

Ordu'da 530 rakımlı Boztepe'ye 10 dakikada ulaşım imkanı sağlayan teleferik, Kurban Bayramı tatilinde 50 bini aşkın kişiye hizmet verdi.

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Teleferiği kullanarak Boztepe'ye ulaşmak isteyen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.

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