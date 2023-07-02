AA
Ordu'da 530 rakımlı Boztepe'ye 10 dakikada ulaşım imkanı sağlayan teleferik, Kurban Bayramı tatilinde 50 bini aşkın kişiye hizmet verdi.
Teleferiği kullanarak Boztepe'ye ulaşmak isteyen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.
Ordu’da Boztepe’ye ulaşımı kolaylaştıran teleferik, bayramda 50 bin kişiye hizmet verdi.
AA
Ordu'da 530 rakımlı Boztepe'ye 10 dakikada ulaşım imkanı sağlayan teleferik, Kurban Bayramı tatilinde 50 bini aşkın kişiye hizmet verdi.
Teleferiği kullanarak Boztepe'ye ulaşmak isteyen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.