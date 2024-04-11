Bayramda trafik çilesi. İstanbul boşaldı çevre şehirlerde trafik kilitlendi

İstanbul'a bayram geldi, yollar boşaldı. Binlelerce İstanbullu araçlarına atlayıp, megakenti terk etti. Kalanlar ise boş yollarda otomobil kullanma keyfini çıkardı. Buraya kadar güzel de İstanbul'dan göç edenler çevre şehirlerde işte trafiği bu hale getirdi.

Tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite Kavşağı mevkilerinde yoğunluk oluşturdu.Araç yoğunluğu nedeniyle ulaşımda zaman zaman yavaşlama yaşanıyor.

Güzergahta kontrollerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor. Beyazköy mevkisinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Kara yolundaki yoğunluğun bayram boyunca sürmesi bekleniyor.