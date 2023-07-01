Bayramın son gününde plajlar doldu taştı

Büyükçemece'de bayramın son gününde plajlar doldu taştığı bildirildi.

Bayramın son gününde plajlar doldu taştı

DHA'nın haberine göre; Kurban Bayramı'nın son gününde İstanbul'da tatili geçirenler, sıcak havayı da fırsat bilerek plajlara akın etti. Büyükçekmece'de plajlarda adım atacak yer kalmadı.

Melek Uz, "Bu bayram çok yoğun geçiyor. Bütçesi uzağa gitmeye yetmeyenler buradaki sahillere geldi" dedi.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'da kalanlar bayramın son günü plajlara akın etti. Büyükçekmece kordon boyu, Güzelce, Kumburgaz plajlarında yoğunluk yaşandı. Bazıları plajlarda çadır kurarken, denizin keyfini ise en çok çocuklar çıkardı.

"HERKESİN BODRUM’A GİTME ŞANSI YOK"

Kumburgaz sahiline gelen Melek Uz,"Biz yazın buradayız sürekli. Bu sene fazla bir kalabalık var. Ben de geçen gün eşimle konuştum bu durumu. Bir başka kalabalık var. Herhalde insanların bütçesi uzak tatile yetmiyor. O yüzden buraları tercih ediyorlar. Yapacak bir şey yok. Herkesin çoluk çocuk bir Bodrum’a gitme şansı yok. Burada tatillerini yapıyorlar" dedi.

"SABAH KALKTIĞIMIZDA BAHÇEMİZDE YATAN İNSANLARLA KARŞILAŞTIK"

Kumburgaz’da oturan Songül Bingöl ise "Bu bayram bizim için çok yoğun geçti. İnsanlar maddi sebeplerden hep Kumburgaz’ı tercih etti. Biz bayramdan beri hiç denize giremedik. Bizim insanımızdan çok yabancılar da var. Adım atacak yer yok ama mutluyuz. Bu seneki yoğunluk daha çok, insanlar çok uzaklara gelemedi. Dün daha yoğundu, bahçelerimiz insan doluydu. Sabah kalktığımızda bahçede yatan insanlarla karşılaştık. Onlar da tatilci yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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