29 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

93 yaşındaki adam hakim karşısında

Bayrampaşa’da anlaşmazlık yaşadığı kiracısının kapısını baltayla kırdığı iddia edilen 93 yaşındaki Naim Akgün’ün yargılanmasına başlandı. Duruşmada hakimin "Balta ile kapıyı kırmışsın" demesi üzerine sanık Akgün, suçlamayı kabul etmedi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 13:08
Takip Et

Bayrampaşa'da 93 yaşındaki adam hakim karşısında

93 yaşındaki adam hakim karşısında
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, Ocak ayında Bayrampaşa’da meydana gelmişti. İddiaya göre, 93 yaşındaki Naim Akgün, anlaşmazlık yaşadığı kiracısının kapısını balta ile kırmıştı. 

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Naim Akgün'ün kiracısı olan mağdurlar Amina Hasan ve Rahaf Shaham Kabaa'nın kirayı ödememesi nedeniyle evlerine balta ile gittiği belirtilmişti. 

Akgün’ün kapıyı kırarak eve girdiği açıklanan iddianamede, sanık Akgün'ün ‘silahla konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Naim Akgün’ün İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı.

Duruşmada savunması sorulan Akgün, “93 yaşındayım ben evi 2-3 kişiye kiraya verdim 20 kişi oldular” dedi.

Hakimin "Kapıya gitmişsin balta ile kapıyı kırmışsın" demesi üzerine sanık Akgün, "Ben öyle bir şey yapar mıyım? Bir kapı 15 bin TL. Ben apartmanda tadilat yapıyordum. Bana saldırılar 8-10 kişi. Ben kira işlerini oğluma devrettim ona kirayı ödemedikleri için evden çıkmalarını söyledim" dedi.

Akgün "Evi de berbat halde bıraktıkları için evde tadilat yapmaya gitmiştim, elimde bu yüzden balta vardı. Ben kiracıların kapısını kırıp zarar vermedim. Kendi malıma niye zarar vereyim" diye konuştu.

Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatını istedi. Ara kararını açıklayan hakim, tanıkların dinlenilmesi ve diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
1
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
2
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
3
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
4
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
5
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
6
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
7
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿222 maden sahası ihale edilecek
﻿222 maden sahası ihale edilecek
﻿222 maden sahası ihale edilecek
﻿Sinop’ta zam protestosu: Yeter artık, geçinemiyoruz
﻿Sinop’ta zam protestosu: Yeter artık, geçinemiyoruz
﻿Sinop’ta zam protestosu: Yeter artık, geçinemiyoruz
﻿İşte dilimlenmiş bekletilen soğanın ürküten zararı
﻿İşte dilimlenmiş bekletilen soğanın ürküten zararı
﻿İşte dilimlenmiş bekletilen soğanın ürküten zararı
﻿Kediden bulaşan kuduz virüsü köyü karantinaya aldırttı
﻿Kediden bulaşan kuduz virüsü köyü karantinaya aldırttı
﻿Kediden bulaşan kuduz virüsü köyü karantinaya aldırttı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.