Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: AA
Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu
Bayrampaşa'da uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik suçlarını önlemek ve suç organizasyonlarını deşifre etmek için şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, 2 şüphelinin Bayrampaşa'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi.

Ekipler, ev adreslerine yaptıkları operasyonda şüpheliler H.A. ve Ş.A'yı, 97 uyuşturucu hap ve 28 fişekle yakaladı.

Devam eden çalışmaların ardından suç organizasyonuyla ortak hareket ettiği ve yer temini, tartım, paketleme, satış gibi iş bölümleri yaptıkları belirlenen F.A, Ö.B. ve Ç.C.Y'nin uyuşturucuları paketleyerek satışa hazır duruma getirdikleri Yenidoğan Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon yaptı.

Gözaltına alınan bu şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, 164 gram kokain, kurusıkı tabanca ve 4 fişek ile uyuşturucuyu tartma ve paketlemede kullanılan çok sayıda materyal, 102 bin 490 lira, 210 dolar ve 800 avro ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti" suçundan cumhuriyet savcılığına sevk edilen 5 şüpheli daha sonra çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

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