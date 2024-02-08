Bazı bitki çaylarını tüketirken dikkat

ZEN­CE­FiL

Amerika Besin ve İlaç kurumuna (FDA) göre güvenli kullanımı kişinin kg başına günde 2 gramdır. Yoğun egzersiz yapanlarda güvenilir tüketim miktarı geçilse bile, yorgunluğa neden olabileceği ifade edilmektedir. Bu yüzden yoğun egzersiz yapanların fazla tüketmemesi gerekir. Aspirin alıyorsanız Zencefil çayı, kan sulandırıcı ilaçlar, aspirin ve anti-inflamatuar (iltihap giderici) ilaçlar ile etkileşir. Bu tür ilaç kullanan kişilerin zencefil çayı içmeden önce kendilerini izleyen doktora sormaları gerekir. Zencefil çayının çok tüketimi bu ilaçları kullanan kişilerde kanama ve iç kanama riskini yükseltebilir. Sindirim problemi Zencefil kullanımı bazı kişilerde sindirim sistemi ile ilgili problemlere sebep olabilir. En sık görülen problemler; mide bulantısı ve ishaldır.

Ameliyat öncesi bırakın Ameliyat olacak bir kişinin, ameliyat öncesinde uzun süre zencefil çayı kullanması kan pıhtılaşmasını zorlaştırabilir ve anestezik ilaçların etkisini değiştirebilir. Bu sebeple ameliyattan en az bir hafta önce kullanımının durdurulması tavsiye edilir. Tansiyon ilacıyla uyumaz Zencefil çayı, kan pıhtılaşmasını zorlaştırdığı için hemofili hastalarının içmemesi önerilir. Ayrıca tansiyon düşürücü ilaçlar kullanan kişilerin de doktora danışmadan bu tür çaylar içmesi kan basıncının çok düşmesine sebep olabilir. Safra taşı varsa Zencefil ve zencefil çayı, safra üretimini yükseltmektedir. Bu sebeple safra taşı olanlarda dolaylı olarak ağrıları çoğaltabilir. Şe­ke­ri­ni­zi in­di­rir Şeker hastalarının çok miktarda zencefil veya zencefil çayı kullanması kan şekerinin hızlı inmesine ve buna bağlı olarak hipoglisemi (düşük kan şekeri) meydana gelmesine sebep olabilir.

SA­RIM­SAK

Yetişkinler için günlük güvenilir tüketim miktarı 2-4 diş arasındadır. Bebek ve çocuklarda güvenilir tüketim miktarı kesin olarak bilinmiyor. Ameliyat olacaksanız Kan sulandırıcı etkisi nedeni ile yan etkileri zencefil ile benzerdir. Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullananların sarımsak çayı içiminden olabildiğince uzak durması gerekiyor. Yapılan araştırmalarda, ameliyat sonrası kanama riskini yükselttiği görülmüştür. Bu nedenle ameliyatın planlanan tarihinden en az 2 hafta önce kullanımının durdurulması önerilir. Mide yanması yapar Gastrit, ülser, reflü gibi sindirim sistemi rahatsızlığı olanlarda da kullanımının çok güvenli olmadığı düşünülüyor. Sarımsak suyunun mide asitini yükselterek mide yanmasına neden olabileceği biliniyor.