Bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı

Uşak’ta bazı cadde ve sokaklar belediyenin çalışmaları nedeniyle bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı

İHA
Uşak Belediyesi yol çalışmalarını hız kesmeden sürdürerek il genelinde ulaşım ağını ve alt yapısını güçlendirme çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar doğrultusunda bazı sokak ve caddelerin trafiğe kapandığı açıklandı.

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Uşak Belediye sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu duyuruda, “15 Temmuz Şehitler Meydanı önünde ve Enstitü Sokak ile Fatih Caddesi arasında kalan Doğan Özkaraman Caddesi’nde yapılan altyapı yenileme çalışmasından dolayı; belirtilen adresler 4 ila 6 gün arasında trafiğe kapalı olacaktır” şeklinde paylaşımda bulundu.

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