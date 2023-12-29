BDDK açıkladı. Bankacılık sektörünün aktifleri 22,5 trilyon lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurum Kasım 2023 dönemine ait "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu açıkladı.

BDDK'nın raporuna göre, kasım ayında bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 22 Trilyon 540 milyar liraya ulaştı. Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü ise 2022 sonuna göre 8 trilyon 192 milyar 480 milyon lira artış gösterdi.

Bankacılık sektörünün en büyük kalemi olan kredilerde, 2022 yılına göre yüzde 49,4 artış göstererek, 11 trilyon 326 milyar 915 milyona ulaştı.

Bankacılıkta, en büyük fon kaynağı olan mevduatlarda ise 14 Trilyon 130 milyar 945 milyon liraya çıktı.S

Bankaların öz kaynakları da toplamda yüzde 40 artış gösterdi. 1 Trilyon 968 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bankaların net karının ise 535 milyar 471 milyon lira olduğu BDDK açıkladı.