Ölüm göze aldı iniş takımlarında uçtu. - 50 derecede 155 dakika yolculuk yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Ölüm göze aldı iniş takımlarında uçtu. - 50 derecede 155 dakika yolculuk yaptı
Cezayir'den Fransa'nın başkenti Paris'e uçağı iniş takımlarında geldi. -50 derece donma tehlikesi geçiren Cezayirli kaçak yolcu ölüm kalım savaşı veriyor

Paris'in Or Havalimanı'nda "İnanılır gibi değil" dedittiren olay...Cezayir'in Vahran kentinde kalkan uçağın iniş takımlarından kaçak yolcu çıktı. Olay uçağın Fransa'nın başkenti Paris'e inmesinden sonra ortaya çıktı. İniş takımları kontrol edilen uçakta donma tehlikesi yaşayan bir kişi bulundu.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

The Guardian'ın aktardığı habere göre, Air Algerie Havayollarına ait bir uçak Vahran şehrinden kalktıktan sonra Paris'e 2 Saat 35 dakikada ulaştı. Uçağın körüğe yanaşmasından sonra iniş takımlarının bulunduğu bölgedi bir kişinin olduğu tespit edildi. Kaçak yolcu donma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu görüldü. Uçak 30 Bin feet yaklaşık 10 bin metrede uçarken, bu bölgede hava sıcaklığı -50 dereceler civarında. Kaçak yolcunun ölmemesinin bir mucize olduğu belirtildi.

Uçağın iniş takımlarında bulunan kişinin ciddi hipotermi yaşadığını belirten polisler, kaçak yolcunun hayatta olduğunu ifade edildi. Ancak iniş takımındaki kaçak yolcunun durumu ciddi olduğu kaydedildi.

ylolauhnun7.jpg

alararana-foto777.jpg

İlgili Haberler
Poşetlere zam geliyor ama vatandaş ödemeyecek. Marketlerin aradaki zararı nasıl kapatacağı belli oldu
Atatürk yasağı Galatasaray ve Fenerbahçe'yi kırmızı alarma geçirdi. Riyad'da olağanüstü toplantı
Asgari ücret açıklanır açıklanmaz marketlere giden mesaj ortaya çıktı. İnsafsızlığın böylesi görülmedi
Son Haberler
Bedeni fişek gibi yapıyor. Süper ikili iş başında Sağlık
Bedeni fişek gibi yapıyor. Süper ikili iş başında
Tam dilimin ucuna gelmişken; Letojalika... Sağlık
Tam dilimin ucuna gelmişken; Letojalika...
Fenerbahçe'den Arabistan'da müthiş karar. Uğur Dündar açıkladı Gündem
Fenerbahçe'den Arabistan'da müthiş karar. Uğur Dündar açıkladı
Antalya’da oğlu intihar eden anne ihbar etti ‘Çukur Çetesi’ çökertildi Gündem
Antalya’da oğlu intihar eden anne ihbar etti ‘Çukur Çetesi’ çökertildi
Lise öğrencilerinin kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu Gündem
Lise öğrencilerinin kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu
Trabzonspor forması giyemeden kiralık gidiyor Spor
Trabzonspor forması giyemeden kiralık gidiyor
Batman’da durdurulan tırda zehir deposu çıktı Gündem
Batman’da durdurulan tırda zehir deposu çıktı