Ölüm göze aldı iniş takımlarında uçtu. - 50 derecede 155 dakika yolculuk yaptı

Paris'in Or Havalimanı'nda "İnanılır gibi değil" dedittiren olay...Cezayir'in Vahran kentinde kalkan uçağın iniş takımlarından kaçak yolcu çıktı. Olay uçağın Fransa'nın başkenti Paris'e inmesinden sonra ortaya çıktı. İniş takımları kontrol edilen uçakta donma tehlikesi yaşayan bir kişi bulundu.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

The Guardian'ın aktardığı habere göre, Air Algerie Havayollarına ait bir uçak Vahran şehrinden kalktıktan sonra Paris'e 2 Saat 35 dakikada ulaştı. Uçağın körüğe yanaşmasından sonra iniş takımlarının bulunduğu bölgedi bir kişinin olduğu tespit edildi. Kaçak yolcu donma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu görüldü. Uçak 30 Bin feet yaklaşık 10 bin metrede uçarken, bu bölgede hava sıcaklığı -50 dereceler civarında. Kaçak yolcunun ölmemesinin bir mucize olduğu belirtildi.

Uçağın iniş takımlarında bulunan kişinin ciddi hipotermi yaşadığını belirten polisler, kaçak yolcunun hayatta olduğunu ifade edildi. Ancak iniş takımındaki kaçak yolcunun durumu ciddi olduğu kaydedildi.