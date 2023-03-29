29 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bankaların sadece iki aylık net kârı 65 milyar lirayı aştı

Bankaların sadece iki aylık net kârı 65 milyar lirayı aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü şubat itibarıyla 2022 sonuna kıyasla 686 milyar 981 milyon lira aştı. Bankaların sadece iki aylık net kârı 65 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 16:06
Takip Et

BDDK açıkladı. Bankaların sadece iki aylık net kârı 65 milyar lirayı aştı

Bankaların sadece iki aylık net kârı 65 milyar lirayı aştı
+
Aa
-

BDDK tarafından, Şubat 2023 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, şubatta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 15 trilyon 34 milyar 371 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 686 milyar 981 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 4,8 oldu.

Şubatta 2022 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 6,3 artarak 8 trilyon 54 milyar 958 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 6,6 yükselerek 2 trilyon 528 milyar 165 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,93 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, şubatta 2022 sonuna göre yüzde 6,5 artarak 9 trilyon 437 milyar 901 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 5,8 artışla 1 trilyon 487 milyar 723 milyon liraya ulaştı. Sektörün şubat sonu itibarıyla dönem net karı 65 milyar 564 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,15 seviyesinde gerçekleşti.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
1
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
2
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
3
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
4
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
5
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
6
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
﻿Flaş... 7'nci Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi
7
﻿Flaş... 7'nci Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi
﻿Flaş... 7'nci Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi
﻿Samsun açıklarında 50'ye yakın gemi bekliyor
﻿Samsun açıklarında 50'ye yakın gemi bekliyor
﻿Samsun açıklarında 50'ye yakın gemi bekliyor
﻿NATO'da üyelik krizi büyüyor. Rus büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
﻿NATO'da üyelik krizi büyüyor. Rus büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
﻿NATO'da üyelik krizi büyüyor. Rus büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
﻿Flaş Mourinho iddiası. Roma'dan ayrılıyor mu?
﻿Flaş Mourinho iddiası. Roma'dan ayrılıyor mu?
﻿Flaş Mourinho iddiası. Roma'dan ayrılıyor mu?
﻿İskenderun'u hem sel hem de lodos vurdu. Caddeler su altında kaldı
﻿İskenderun'u hem sel hem de lodos vurdu. Caddeler su altında kaldı
﻿İskenderun'u hem sel hem de lodos vurdu. Caddeler su altında kaldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.