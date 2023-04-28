Mevduat zaman aşımı süresi uzatıldı. BDDK kararı Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan BDDK kararına göre, zaman aşımına uğrayan tasarruflarla ilgili hak sahiplerine ek süre tanındı.

Mevduat zaman aşımı süresi uzatıldı. BDDK kararı Resmi Gazete’de

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), zaman aşımına uğrayan tasarruflarla ilgili hak sahiplerine ek süre tanıdı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararına göre, 2022 yılı itibariyle zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacağı bulunan hak sahipleri veya mirasçıları için yeni bir düzenleme yapıldı.

Mevduat ve Katılım Fonu Yönetmeliği kapsamında, zaman aşımı süresi, 15 Haziran tarihinde dolan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar için başvuru süresi 15 Eylül tarihe kadar uzatıldı.

Hak sahipleri ve mirasçılar tarafından aranmayan 2022 yılına ilişkin tutarlar, faiz ve kar payları ile birlikte 30 Eylül tarihine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Merkez Bankası'ndaki veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplara devredilebilecek.

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