BDDK’dan enflasyon muhasebesi açıklaması

Kaynak: AA
BDDK’dan enflasyon muhasebesi açıklaması

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kuruma bağlı şirketlerin enflasyon muhasebesine geçiş hazırlıkları çerçevesinde düzeltmeden kaynaklanan farkların finansal tablolarda gösterilmesine dair farklı taslaklar hazırladı.

Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre kurulun 11 Ocak 2024 tarihli ve 10825 sayılı kararı gereğince bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025’ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçmesine karar verildiği duyurdu.

Bu veriler kapsamında, şirketlerin ödenmiş sermayenin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farkların bankalarda ana sermayenin bir unsuru olan çekirdek sermaye içerisinde yer alma gerektiği aktarıldı.

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Şirketler hazırlanan taslaklara https://www.bddk.org.tr/Mevzuat/Liste/58 bağlantısında bulunan "Düzenleme Taslakları" alanından erişebilecek.

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