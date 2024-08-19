Sürpriz vergi geliyor. Fatura kesmeseler bile ödeyecekler

Düzenleme: Kaynak: Ekonomim
Sürpriz vergi geliyor. Fatura kesmeseler bile ödeyecekler

Ekonomi kulislerinden gelen son bilgilere göre işletmelere sürpriz vergi geliyor. Buna göre, 1 fatura bile kesmeyen işletmelerin de vergi sürpriz vergiyle karşılaşacağı öğrenildi.

Bütçedeki açığı kapatmakta zorlanan ve beklenen vergi gelirlerini sağlayamayacağı ön görülen iktidarın yeni bir hamleye imza atacağı öğrenildi. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı Emre Kartoğlu, 1 fatura bile kesmeyen 100 bin işletmenin sürpriz vergiye karşılaşabileceğini söyledi. Kartoğlu, bütçenin vergiye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Ekonomim'den Maruf Buzccugil'in haberine göre, Kartaloğlu, bu durumda ekonomi yönetiminin söyleminin tam tersi olarak çok kazananın daha az vergi ödeyeceği, az kazananın ise daha çok vergi ödeyeceği bir sonuç doğacağını kaydetti.

TÜRMOB’un Luca muhasebe sistemini kullanan mükelleflerin toplulaştırılmış bilgilerinden yapılan projeksiyonlara göre 1 fatura dahi kesmemiş 100 bin işletmenin sürpriz vergiyle karşılaşacağını vurgulayan Emre Kartaloğlu, yatırımcı şirketlerin de bu yöntemle adeta cezalandırılacağını aktardı. Kartaloğlu, yeni yatırım yapan bir şirketin daha üretime bile başlamadan vergiye tabi olacağını belirtti.

'BÜTÇENİN VERGİYE İHTİYACI VAR'

Enflasyon muhasebesi düzenlemesini değerlendiren Emre Kartaloğlu, 31 Aralık 2023’te doğru bir şekilde vergisiz düzenleme yapıldığını ve “gelir oluştuysa vergilendirilmeyecek” şekilde muhasebe kaydı yapıldığını ancak 2024’te vergili enflasyon düzeltmesinin başladığını belirterek, “2024 yılına geldiğimizde ilk geçici vergi ertelenmesi için çok uğraştık ve ertelendi. Ancak ikinci dönem geçici vergi bütçeye vergi geliri beklentisi vardı. Bütçenin vergiye ihtiyacı var, dolayısıyla ertelemeyeceğiz dediler. Normal 19 Ağustos’ta doluyordu, 27 Ağustos’a kadar uzattılar. Vergi takvimi zaten çok yoğun” dedi.

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