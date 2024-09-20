BDDK'dan son dakika açıklaması

BDDK'dan Bireysel Krediler ve Konut Kredilerinin Risk Ağırlıklarına ilişkin basın duyurusu geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bilindiği üzere, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması ve kredi sisteminin

etkin bir şekilde çalışması amacıyla alınan koordineli makro ihtiyati tedbirler kapsamında,

bankaların sermaye yeterliliği hesaplamalarında bireysel kredilere ve konut kredilerine

uluslararası minimum standartlara oranla daha ihtiyatlı risk ağırlıkları uygulanmaktaydı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 19/9/2024 tarihli ve 10964 sayılı Kurul Kararı ile

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

(Yönetmelik) uyarınca sermaye yeterliliği standart oranlarının hesaplamalarında;

- İhtiyaç kredilerine,

- Bireysel kredi kartlarına,

- Tüketicilere kullandırılan binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı

kredilerine ve yapılacak finansal kiralama işlemlerine,

- Tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en

az bir konutunun bulunması halinde bu kişilere konut edinmeleri amacıyla

kullandırılan ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan kredilere

ilişkin daha ihtiyatlı risk ağırlıklarının belirlendiği 31/7/2023 tarihli ve 10630 sayılı Kurul

Kararı ile 24/8/2023 tarihli ve 10655 sayılı Kurul Kararının ilga edilip söz konusu kredilere

Yönetmelikte belirlenen risk ağırlıklarının uygulanmasına karar verilmiştir.