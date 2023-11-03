Bebeği poşete koyup çöpün kenarına attılar

Kastamonu'da çöp konteynerinin yanında poşet içinde bırakılan çocuk vatandaş tarafından fark edilmeseydi boğularak ölecekti. Hastaneye kaldırılan bebeğin başında morluk olduğu ve entübe edildiği bilgisi paylaşıldı.
03 Kasım 2023 Cuma
Kastamonu'da çöp konteynerinin yanında poşet içinde bırakılan çocuk vatandaş tarafından fark edilmeseydi boğularak ölecekti. Hastaneye kaldırılan bebeğin başında morluk olduğu ve entübe edildiği bilgisi paylaşıldı.
Kastamonu'da çöp konteynerinin yanında poşet içinde bırakılan çocuk vatandaş tarafından fark edilmeseydi boğularak ölecekti. Hastaneye kaldırılan bebeğin başında morluk olduğu ve entübe edildiği bilgisi paylaşıldı.