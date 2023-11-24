Bebeğini arabanın üstünde unutan baba araca binip yola devam etmeye çalıştı

Arabaya binmeden önce bebeği arabanın üstüne bırakan baba, bebeği arabanın üstünde unutup arabaya bindi ve aracı çalıştırdı. Fazla ilerlemeden çevredekiler tarafından durdurularak bebeğin hayatı kurtarıldı.
25 Kasım 2023 Cumartesi
Arabaya binmeden önce bebeği arabanın üstüne bırakan baba, bebeği arabanın üstünde unutup arabaya bindi ve aracı çalıştırdı. Fazla ilerlemeden çevredekiler tarafından durdurularak bebeğin hayatı kurtarıldı.
Arabaya binmeden önce bebeği arabanın üstüne bırakan baba, bebeği arabanın üstünde unutup arabaya bindi ve aracı çalıştırdı. Fazla ilerlemeden çevredekiler tarafından durdurularak bebeğin hayatı kurtarıldı.