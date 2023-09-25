Bebeğini taciz ettiğini öne süren baba yaşlı adamı tekme tokat dövdü

Adana’da bir baba, markette 14 aylık bebeğine dokunan yaşlı bir adamı taciz ettiğini iddia ederek darp etti.

KAYNAK: İHA
Bebeğini taciz ettiğini öne süren baba yaşlı adamı tekme tokat dövdü

Olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşlı adam, bıçak çekerek karşılık vermeye çalıştı.

Market sahibi araya girdi

Olay, Adana’nın Dikili ilçesinde bir markette meydana geldi. İddiaya göre, 14 aylık bebeğiyle alışveriş yapmaya giden baba, markete gelen yaşlı bir adamın bebeğin vücudunun çeşitli yerlerine dokunduğunu fark etti. Bunun üzerine baba, yaşlı adamın bebeğini taciz ettiğini öne sürerek, ona yumruk ve tokat atmaya başladı. Babanın saldırısına uğrayan yaşlı adam, daha fazla darp edilmesini engellemek için market sahibinden yardım istedi. Market sahibi, babayı sakinleştirmeye çalışarak yaşlı adamı dışarı çıkardı.

Bıçaklı kavga

Bu sırada baba, marketten eline aldığı bir cisimle yaşlı adamın peşinden koştu. Kameranın görmediği noktada ise yaşlı adamın babaya bıçak çektiği iddia edildi. Kavga, market çalışanının araya girmesiyle sona erdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

aw038617-01.jpg

aw038617-02.jpg

aw038617-03.jpg

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Son Haberler
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti Güncel
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Yaşam
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota Güncel
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı Yaşam
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı
İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler Güncel
İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler
Tokat'ta 3,7 büyüklüğünde deprem Güncel
Tokat'ta 3,7 büyüklüğünde deprem
Galatasaray İstanbulspor karşısında. Okan Buruk'tan flaş karar. İlk 11 belli oldu Spor
Galatasaray İstanbulspor karşısında. Okan Buruk'tan flaş karar. İlk 11 belli oldu