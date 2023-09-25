Bebeğini taciz ettiğini öne süren baba yaşlı adamı tekme tokat dövdü

Olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşlı adam, bıçak çekerek karşılık vermeye çalıştı.

Market sahibi araya girdi

Olay, Adana’nın Dikili ilçesinde bir markette meydana geldi. İddiaya göre, 14 aylık bebeğiyle alışveriş yapmaya giden baba, markete gelen yaşlı bir adamın bebeğin vücudunun çeşitli yerlerine dokunduğunu fark etti. Bunun üzerine baba, yaşlı adamın bebeğini taciz ettiğini öne sürerek, ona yumruk ve tokat atmaya başladı. Babanın saldırısına uğrayan yaşlı adam, daha fazla darp edilmesini engellemek için market sahibinden yardım istedi. Market sahibi, babayı sakinleştirmeye çalışarak yaşlı adamı dışarı çıkardı.

Bıçaklı kavga

Bu sırada baba, marketten eline aldığı bir cisimle yaşlı adamın peşinden koştu. Kameranın görmediği noktada ise yaşlı adamın babaya bıçak çektiği iddia edildi. Kavga, market çalışanının araya girmesiyle sona erdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.